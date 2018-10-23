تفاقم الأزمة بين مستوردي الأدوية والبنوك بسبب دولار الدواء

يلتئم الخميس القادم اجتماع عاصف للجنة الوفرة الدوائية برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى وذلك لبحث المعالجات اللازمة المتفاقمة
ونقلت مصادر مأذونة بإن الاجتماع يضم بنك السودان المركزي ، وزارة المالية ، وزارة الصناعة ، صندوق الإمدادات الطبية ، المجلس القومي للأدوية والسموم وغرفة مصنعي الأدوية .
وأضافت ذات المصادر بحسب صحيفة التيار بأن الاجتماع هو الثالث للجنة وكشف عن تسلم الدكتور جمال خلف الله المدير العام للإمدادات الطبية لجدولة المديونية من قبل وزارة المالية بعد تدخل رئيس مجلس الوزراء وتم تسليمه دفعية أولى من تلك المبالغ ،
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن رئيس الوزراء شدد على دعم الدواء خاصة للأمراض المزمنة والمستعصية بجانب توفير دولار الدواء بمبلغ 18 جنيهاً كما أكد موسى على عدم إصدار أية زيادة لسعر الدواء حتى حدوث استقرار في الصرف .
وتوقع المصدر أيضاً صدور قرارات حاسمة للجنة الوفرة الدوائية خاصة أن المشهد أدى إلى حدوث ربكة وندرة ونقص في الدواء إلى ذلك برزت أزمة جديدة بين شركات الأدوية المستوردة والبنوك التجارية بسبب أن سعر دولار الاستيراد لها محدد بـ(30) جنيهاً بينما حددت آلية صنع السوق نحو 47 جنيهاً للدولار وأبدت عدد من الشركات تذمرها حيال هذا الوضع الغامض ودعت بنك السودان المركزي لتحديد موقفه حيال ذلك .
الخرطوم (كوش نيوز)