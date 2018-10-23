وزير الداخلية يتفقد إدارة مكافحة المخدرات

تفقد الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الداخلية والفريق أول شرطة الطيب بابكرعلي المدير العام لقوات الشرطة وأعضاء هيئة الإدارة سير الأداء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار زياراتهم التفقدية للإدارات العامة لقوات الشرطة.
واستمع الوزير والوفد المرافق لتنوير شامل عن الوضع الراهن لقضية المخدرات وجهود المكافحة والتوعية بجانب الإنجازات التي تحققت من واقع التقرير الجنائي السنوي .
وأشاد وزير الداخلية بالمجهودات الكبيرة والمتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمتمثلة في الضبطيات الكبيرة التي ظلت تحققها الإدارة بضبط للعديد من أنواع المخدرات العابرة، مؤكداً دعمه للإدارة لحماية الشباب والطلاب من مخاطر التعاطي والإدمان، مشيراً لأهمية التشريعات الرادعة لمواجهة الشبكات الإجرامية بجانب الاهتمام بمؤسسات علاج الإدمان والتأهيل، مبينا استعداد الوزارة للتعاون مع المجتمع الدولي بمزيد من تبادل الخبرات والتدريب والتعاون المعلوماتي والتقاني للسيطرة على المخدرات العابرة والانفتاح في هذا الجانب لتجاوب المجتمع الدولي في أمر المكافحة، داعياً لتكثيف وتضافر جهود التوعية والإرشاد للقضاء على هذا الخطر وان زيارته تأتي في إطار زياراته التفقدية لإدارات الشرطة المختلفة.
من جانبه أكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة الطيب بابكر المضي قدماً في جهود المكافحة للقضاء على المخدرات بمناطق زراعتها للتقليل من التسرب لمناطق الاستهلاك، مشدداً على ضرورة استمرار الضبطيات والعمليات النوعية، داعياً لأهمية إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات كذراع تنسيقي لمضاعفة جهود الإدارة في ولايات البلاد المختلفة .
اللواء شرطة محمد عبد الله النعيم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ثمن جهود ودعم رئاسة قوات الشرطة للإدارة عبر توفير الدعم اللوجستي ومعينات العمل الأمر الذي انعكس بتحقيق العديد من الإنجازات من خلال إنفاذ خطط الإدارة عبر الاستراتيجية الوطنية التي تتواءم مع الاستراتيجية المجازة من الأمم المتحدة في مجال الجريمة ومكافحة المخدرات، مؤكدا مقدرة وتصميم إدارته على كبح جماح الشبكات الإجرامية وتقديم أفرادها للعدالة.
سونا.