ألمانيا : السودان بات من أهمّ شركائنا في إقليم شرق أفريقيا

انعقدت، أمس (الاثنين)، بمقر وزارة الخارجية الألمانية ببرلين اجتماعات لجنة الحوار الإستراتيجي والتشاور السياسي بين السودان وألمانيا في دورتها الخامسة..
حيث ترأس الجانب السوداني فيها مدير عام التعاون الدولي السفير “عمر محمد أحمد صديق”، فيما ترأس الجانب الألماني مدير عام العلاقات السياسية بوزارة الخارجية الالمانية السفير د. “فيليب أكرمان”.
وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير “بابكر الصديق” فقد أشاد الجانب الألماني بجهود السودان في إحلال السلام في جنوب السودان، مبدياً استعداد ألمانيا لدعم هذه الجهود.
وأضاف “الصديق”: (تبادل الطرفان وجهات النظر حول التنسيق بين البلدين والدور المنتظر من ألمانيا في دعم الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية في دارفور، خاصة بعد شغلها عضوية مجلس الأمن غير الدائمة مطلع العام المقبل، ودعم استكمال انسحاب (يوناميد)، ودفع العملية السلمية في السودان.
وأشار السفير د. “أكرمان” إلى انعقاد هذه الدورة في إطار وبعد إستراتيجي جديدين، حيث إن السودان خلال الخمس سنوات الماضية أصبح واحداً من أهم الشركاء لألمانيا في إقليم شرق أفريقيا.
وفي ختام المباحثات التقى وفد السودان بوزير الدولة بالخارجية الألمانية، الذي أشاد بدور السودان الإقليمي وأهميته كلاعب وشريك رئيسي لألمانيا في شرق أفريقيا، مشيراً إلى أنه يتطلع لزيارة وزير الخارجية إلى برلين في أقرب وقت.
المجهر السياسي.