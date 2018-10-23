الشعبي: تحالفنا مع الوطني في الانتخابات (مفبرك)

أكد حزب المؤتمر الشعبي بصورة قاطعة عدم وجود أي تحالف له مع المؤتمر الوطني في انتخابات 2020م..
وقال إن أجهزة الحزب لم تناقش قضية الانتخابات حتى الآن، كما لم تناقش مسألة التحالفات مع أية جهة كانت، ووصف الأنباء التي تحدثت عن تحالف حزبه مع الوطني بالمفبركة وغير الصحيحة. وقال الأمين السياسي للشعبي الأمين عبد الرازق لـ (الإنتباهة): (نحن نرى أن الوقت مازال مبكراً للانتظام في أية تحالفات مع أية جهة كانت)، وأكد أن حزبه ليس لديه أي عمل ثنائي مع أية جهة كانت، وقال في اتصال بالصحيفة أمس إن الشعبي يعمل حالياً على قضية قانون الانتخابات بالتعاون مع (34) حزباً، وأنهم سلموا مذكرة بهذا الخصوص لرئيس البرلمان الذي أبلغهم بأن القانون سيمضي بالتوافق السياسي داخل البرلمان، وأكد عبد الرازق أنه ليس لديهم أي اتفاق مع الوطني أو غيره بخصوص قانون الانتخابات أو غيره من القضايا، باستثناء الـ (34) حزباً سياسياً التي يعمل معها حول القانون. وقال إن مجموعة الـ (34) حزباً قدمت طلباً للقاء رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، وإنهم لم يتلقوا رداً على طلبهم حتى الآن.
صحيفة الانتباهه.