الصحة: خطة لزيادة الإنتاج الدوائي وتحقيق الاكتفاء

دعا وزير الصحة، محمد أبوزيد مصطفى، مجموعة “تبوك” للصناعات الدوائية إلى التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الإنتاج من الدواء المنتج محلياً..
مشيراً إلى وجود خطة لزيادة الإنتاج الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الوزير في اجتماعه الأربعاء، مع المجموعة برئاسة محمد الحقباني، المدير التنفيذي، إن الوزارة ستعمل على منح ميزات تفضيلية وحوافز لدعم الصناعات المحلية التي تضاعف إنتاجها من الصناعات الدوائية.
وطالب بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة، من أجل تلافي العقبات التي تواجهها.
من جانبه أشاد رئيس المجموعة، محمد الحقباني، بالكوادر السودانية ووصفها بالمؤهلة والقادرة على النهوض بالصناعات الدوائية.
وأبان الحقباني أن المجموعة استفادت من هذه الخبرات في تطوير الإنتاج، مُناشداً الوزارة بتقديم التسهيلات الضرورية من أجل الاستمرار في الإنتاج.
شبكة الشروق