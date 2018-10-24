ممتاز يطمئن على قيام نيالا “28” في موعدها

اطلع وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، على عدد من القضايا التي تهم ولاية جنوب دارفور من سير عمليات التنمية والاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي..
والترتيبات التي اتخذتها الولاية لقيام الدورة المدرسية في موعدها .
وأكد ممتاز خلال لقائه الأربعاء، والي جنوب دارفور، آدم الفكي، على ضرورة الاهتمام والاستعجال بتشكيل حكومة الولاية وفق الجدول وقرارات المركز .
من جانبه أشاد الوالي بسير عمليات التنمية بالولاية وخاصة الحالة الأمنية والحوسبة، واكتمال برنامجها الذي خرج بعدد الموظفين من 28 ألفاً إلى 17.500 ألف موظف.
وأكد الفكي على قيام الدورة المدرسية في موعدها وبداية انطلاقها في 18 من نوفمبر المقبل .
شبكة الشروق