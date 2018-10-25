السيسي: الاكتفاء الذاتي تحدٍ يواجه البلدين الشقيقين

أكد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن التحديات التي تواجه السودان ومصر في المجال الاقتصادي والتجاري تكمن في الاكتفاء الذاتي.
وقال خلال كلمة الافتتاحية في اجتماعات اللجنة الرئاسة بين السودان ومصر اليوم بالقصر الجمهوري إن التكتلات الاقتصادية تفرض علينا مواجهة التحديات خاصة أن البلدين يتمتعان بموارد وإمكانيات كبيرة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بين البلدين ليعود بالنفع على شعبي وادي النيل، مؤكداً أن تبادل الاستثمار يوفر فرص عمل لشعبي البلدين، وأضاف أن حزمة الاتفاقيات التي ستوقع اليوم ستكون أراضيها صلبة لتعزيز الاقتصاد.
سونا