كبر يوجه ديوان الحسبة والمظالم بالتزام القانون

وجه نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر ديوان الحسبة والمظالم بالتزام القانون و الأداء الواضح والجاد في التطبيق الصحيح
والفعال للقانون واللوائح في عمل الديوان.
وأشار نائب الرئيس لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بمولانا أحمد أبو زيد رئيس ديوان الحسبة والمظالم إلى أهمية عمل الديوان بالنسبة لقيادة الدولة وللشعب السوداني، حيث أن عمل الديوان يؤكد على تطبيق مبادئ الطهر والعدالة والنزاهة وضبط الجودة في أداء الجهاز الإداري للدولة.
وقال مولانا أبوزيد في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن نائب رئيس الجمهورية أكد دعمه الكامل للديوان لأداء رسالته على الوجه المطلوب، مضيفا أنه قدم للنائب تنويرا بعمل الديوان من حيث القانون والنشاط الإداري والفني، لافتا إلى أن الديوان يقوم بالنظر في المظالم والتفتيش الإداري وتأكيد مبدأ الحكم الراشد وحقوق الإنسان.
إلى ذلك أوضح مولانا أبوزيد أنه أطلع نائب الرئيس على الإحصائيات و قانون الديوان والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي شارك فيها الديوان.
سونا.