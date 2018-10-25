بحث العلاقات بين السودان وأذربيجانِ

اكد السودان و اذربيجان اهمية التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بما يخدم قضايا البلدين و مصلحة الشعبين في كافة المجالات.
وامن الجانبان خلال الاجتماع الذي ضم الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي ووزير الخارجية الاذري ايلمار ممدياروف على اهمية رفع مستويات التعاون في المجالات الاقتصادية و الزراعية و المعدنية لتكون صنوا وترجمة للتنسيق و التعاون السياسي بين الخرطوم و باكو.
و اعلن الاستاذ حامد ممتاز في تصريح لـ(سونا) أن الجانين تناولا اقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لاذربيجان و افتتاج سفارة لاذربيجان في الخرطوم وقال إن الاجتماع الذي عقد في حضور اعضاء الوفد المرافق له تطرق لأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية و على جه الخصوص و استغلال واستخراج النفط بالنظر للتجربة و الخبرة الاذرية في هذا المجال و التي تمتد لاكثر من مئة عام.
و اشار الوزير إلى انه تناول مع الجانب الاذري الزراعة و التعاون و تبادل الزيارات و كيفية تنفيذ المسائل التي تم التوافق عليها.
يشار الى ان السيد وزير ديوان الحكم الاتحادي قد بدا زيارة رسمية لاذربيجان للمشاركة في منتدى باكو الانساني الدولي و لعقد لقاءات تهدف لتمتين العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
و يرافق الوزير في زياته كل من دكتورة قمر هباني و الدكتور صلاح سوار و الاستاذة سامية سيد أحمد اعضاء البرلمان و القياديين بالمؤتمر الوطني.
سونا.