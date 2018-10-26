المؤتمر الوطني يمنع أعضاء وفود السلام السابقين التصريح للإعلام

نزع المؤتمر الوطني التفويض من أعضاء وفود السلام السابقين للحديث باسم وفد التفاوض.
وقال رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني د. ابراهيم الصديق، إن الحكومة منفتحة على خيارات السلام في كل المستويات، وأضاف إبراهيم أن قضايا الاقتصاد والسلام في صدر اهتمامات المرحلة. وأوضح د. ابراهيم في تصريحات صحفية أن وفد الحكومة المفاوض لم يشكل بعد، منوهاً إلى أن مشاورات تجرى بشأن التشكيل الجديد وفق مقتضيات تكمل ما بدأته الوفود السابقة.
وقال بحسب صحيفة الأخبار الصادرة يوم الجمعة إن لكل مرحلة تخويل جديد. وبشأن تعليقه على بعض التصريحات حول ملف المفاوضات اعتبر الصديق أن تلك الآراء فردية وان نسبت لأعضاء سابقين بالوفد الحكومي المفاوض.
صحيفة الأخبار