إطلاق سراح رجل الأعمال فضل محمد خير

أطلقت السلطات أمس سراح رجل الأعمال فضل محمد خير بعد توقيفه رهن التحقيقات منذ منتصف يوليو الماضي.
وكانت نيابة أمن الدولة ألقت القبض على رجل الأعمال فضل محمد خير نائب رئيس مجلس الإدارة ببنك الخرطوم في يوليو الماضي للتحقيق معه حول الاتهامات المنسوبة إليه بعد رفع الحصانة رسمياً عنه.
وتم تعيين خمس فرق من ديوان المراجعة القومي لمراجعة المعاملات المالية والربحية التي أجراها الرجل عبر شركاته أو بنك الخرطوم.
وكان فضل هو من بادر بطلب رفع الحصانة عنه، لإجراء تحقيقات معه حول التهم المنسوبة إليه.
وتم بحسب صحيفة الجريدة الصادرة يوم الجمعة اطلاق سراح طارق ابراهيم عبيد الله الموظف بإحدى شركات فضل معه أمس فيما لم تكشف أي جهات معلومات حول التوصل مع الأخير لتسوية.
صحيفة الجريدة