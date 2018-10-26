وزيرة التربية: الأوضاع الاقتصادية ألقت بظلالها على قضية التعليم

أقرت وزيرة التربية والتعليم العام مشاعر الدولب أن الأوضاع الاقتصادية ألقت بظلالها على قضية التعليم
، ونادت بأهمية تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وأكدت الدولب خلال اجتماعها بإدارات وزارة التربية بحضور والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب ووزير التربية بالولاية حسن خميس جرو، أكدت أن الدولة إهتمت بالتنمية الشاملة ووضعت التعليم في سلم أولوياتها، وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى أبدى اهتماماً كبيراً بقضية التعليم في أول زيارة له للوزارة، وذكرت أن الدول من حولنا تطورت بفضل التعليم، وأضافت (مجلس الوزراء حملنا مسؤولية كبيرة وعلينا أن نستعد ونكون جاهزين لانجازها)، ونادت بضرورة حوكمة الإدارات والأجسام داخل وزارة التربية، في وقت شددت فيه على أهمية أن تتاح فرص التعليم للمجتمع كافة، ورأت أن التعليم الأهلي والخاص ساهم في تطوير التعليم بالبلاد، وأكدت اهتمام وزارتها بتأهيل وتدريب المعلم وجلب دعم إضافي عبر تعزيز الشراكة.
من جانبه قال والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب بحسب صحيفة الجريدة الصادرة يوم الجمعة أنه على الرغم من تشييد أكثر من (957) فصلاً بالمواد الثابتة ووجود (10163) مدرسة أساس وإجراء العديد من الإصلاحات إلا ان الفجوة مازالت موجودة مقارنة بعدد سكان الولاية الذي تجاوز الخمسة مليون نسمة، معتبراً تناسب فرص التعليم مع كثافة السكان تحد كبير، ونبه على ضرورة معالجة وتوفيق أوضاع المعلمين الذين تم تعيينهم بالشهادة الثانوية، وأعلن الفكي عن قيام مؤتمر للتعليم بالولاية عقب نهاية الدورة المدرسية بهدف مناقشة قضايا التعليم ووضع المعالجات اللازمة وفق بيانات ومعلومات إلى جانب معالجة قضية الحرب والسلام، وتابع (يجب أن يكون هذا المؤتمر غير عادي).
فيما أبان وزير التربية بالولاية حسن خميس جرو ان وزارته تواجه مشكلة تتعلق بطباعة الكتاب المدرسي الذي لم يطبع منه سوى (389) ألفاً لمرحلتي الأساس والثانوي بنسبة (17%) واعتبر وجود (52) مدرسة مشتركة و(2) ألف فصل (قشي) تحدي كبير، غير انه استدرك وأكد أن هنالك تقدم كبير في نسبة الاستيعاب، في وقت كشف فيه عن وجود (80) ألف طالب في (9) من معسكرات النازحين منهم (25) ألف استفادوا من التغذية المدرسية.
وكانت وزيرة التربية والتعليم العام قد وقفت على استعداد الولاية لإستضافة الدورة المدرسية رقم 28 وقامت بجولات واسعة شملت عدد من المنشآت ومواقع نزل البعثات المشاركة، وتوقعت نجاح وتميز النسخة 28 من واقع الترتيبات الجيدة والاهتمام الرسمي والشعبي.
صحيفة الجريدة