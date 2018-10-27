والي الشمالية يغلق مكتبه ويباشر أعماله من الحقول

على نحو مفاجئ قرر والي الشمالية، ياسر يوسف، نقل أنشطة حكومة الولاية إلى المشاريع الزراعية،
لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي في خطوة تشير إلى انتهاجه العمل الميداني، وابتدر الوالي الخطوة بنفسه واعلن إغلاق مكتبه بأمنة الحكومة، ومباشرة أعماله من حقول الولاية، وتوزيع وزراء حكومته على المحليات للإشراف على عمليات إنجاح الموسم الزراعي
ووقف يوسف امس على حركة انسياب الوقود وسير العمل في التحضير للموسم الزراعي، بمنطقة حوض السليم بشرق النيل بمحلية دنقلا، بحضور وزير المالية حسن سليمان رئيس اللجنة التنفيذية للموسم الزراعي الشتوي، واستمع لقضايا المزارعين، ووجه بإزالة كافة العقبات التي تقف أمامهم، وقرر الوالي القيام بجولة واسعة لجميع مشاريع محليات الولاية، يبتدرها غداً الأحد بمحلية حلفا بحسب صحيفة آخر لحظة، للاطمئنان على العمليات الزراعية وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.
الخرطوم (كوش نيوز)