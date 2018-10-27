عصام يطلب تطليق زوجته: “لبست بدلة رقص في الشارع”

ثار غضب “عصام”، (33 سنة)، صاحب محل لبيع الأجهزة المنزلية، عندما شاهد زوجته “ابتسام م.”، (30سنة)، وهي ترتدي بدلة رقص لعمل “نمرة” في عيد
ميلاد طفلتهما أمام أهالي المنطقة، وترك لها المنزل واتجه إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ليقدم دعوى قضائية ضدها يطالب فيها بتطليقها لما وقع عليه من ضرر.
يقول عصام، إنه تزوج من “ابتسام” زواجًا نابعًا عن قصة حب استمرت 8 أشهر، مشيرًا إلى أنه تعرف عليها عن طريق أحد أصدقائه، وتقدم وقتها لخطبتها ووافقت، ولم يمر سوى شهر، وتم الاتفاق على الزفاف وانتقلا للمعيشة سويا بعش الزوجية، زواجًا استمر سنتين.
يتابع الزوج روايته: “تزوجتها وعشنا حياة هادئة، رغم وجود خلافات بسيطة في وجهات النظر إلا أنها تقتنع بكل كلمة بقولها، حتى مرت الشهور الأولى من الزواج وأنجبنا طفلة”.
يقول عصام: “بعد مرور عام على إنجاب طفلتنا قررنا عمل عيد ميلاد لها أمام المنزل بحضور الأهل والأحباب، وأثناء ذلك اتفقت الزوجة مع مجموعة من السيدات بعمل فقرات للتسلية في تلك المناسبة”، متابعًا: “من ضمن الفقرات اللي كانت عملاها إنها ترقص، لقتها لابسة بدلة رقص في الشارع وبترقص”.
يختتم الزوج: “ضربتها ولغيت عيد الميلاد، تركت وقتها البيت وذهبت لمنزل والدها وظلت هناك ٦ أشهر حتى طفح الكيل، ولا تريد العودة إلى المنزل فلجأت لمحكمة الأسرة؛ لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت الدعوى رقم ١٣٢٨ لسنة ٢٠١٨، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها”.
مصراوي