سالم يلتقي وفدا قضائيا من جيبوتي

التقى وزير العدل مولانا د. محمد أحمد سالم بمكتبه اليوم وفدا قضائيا من دولة جيبوتي ضم مستشارين وقضاة محكمة عليا.
ورحب مولانا سالم خلال اللقاء بالوفد، مشيرا إلى متانة العلاقات بين السودان وجيبوتي .
وقدم للوفد تنويرا حول مهام وزارة العدل والدور الذي تضطلع به في المجالات العدلية من خلال إداراتها المختلفة، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات في كافة المجالات القانونية بين البلدين.
وأشار سالم إلى ضرورة إيجاد أطر للتعاون في مجال التدريب في شتى المجالات القانونية ، مؤكدا إستعداد وزارته للتعاون والتنسيق في كافة المجالات العدلية.
من جانبه تقدم رئيس الوفد المستشار بوزراة العدل بدولة جيبوتي عبد الله حسن بالشكر لوزارة العدل والسلطة القضائية التي قامت بتنظيم دورة تدريبية للوفد مشيدا بدور الوزارة في المجالات العدلية والقانونية، مؤكدا استعدادهم للتعاون مع وزارة العدل في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
يذكر ان زيارة الوفد الجيبوتي الذي يضم سبعة قضاة ومستشار بوزارة العدل الجيبوتية جاء لتلقي دورة تدريبية بمعهد العلوم القضائية.
سونا.