رئيس الجمهورية يتوجه إلى تركيا غداً

يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى جمهورية تركيا ظهر غد الأحد تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان..
لحضور افتتاح المرحلة الأولى من مطار اسطنبول الدولي الجديد يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر الجاري الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية.
ووجه الرئيس أردوغان الدعوة لعدد من رؤساء الدول وحكومات العالم من بينهم اثنين من الرؤساء الأفارقة هما السيد رئيس الجمهورية، والرئيس السنغالي مكي سال، ويحضر مراسم الافتتاح كذلك ٥٠ من وزراء النقل في العالم .
ويضم الوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية والدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية .
وتتضمن مراسم الافتتاح التي تحضرها كذلك شخصيات بارزة وعالمية ومحلية إقلاع خمس رحلات وهبوط مثلها.
وأعلنت الخطوط الجوية التركية أن وجهة الرحلات الداخلية ستكون إلى ولايات أنقرة وإزمير وأنطاليا، فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو أذربيجان وجمهورية قبرص الشمالية التركية.
من المنتظر أن يضم المطار عند الإنتهاء من بناء كافة مراحله، ٦ مدرجات مستقلة وقدرة استيعابية تتسع لـ ٥٠٠ طائرة في آن واحد، ومرآب مفتوح وآخر مغلق للسيارات بسعة تبلغ ٧٠ ألف سيارة ، إضافة إلى ٢٠٠ مليون مسافر سنويا ، لينال بهذا لقب أكبر مطار حول العالم .
سونا.