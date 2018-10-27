جابر: حراك وطني سوداني مصري مرتقب

رحب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بقرارات قمة وادي النيل بالخرطوم بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي .
ووصف الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي، نتائج القمة بأنها تعبر عن تطلعات شعبي البلدين لتعزيزها عملية التعاون العربي في مختلف المجالات ومن بينها الدفاع والأمن وتبادل المصالح والمنافع للدولتين.
وأكد دعم القوى السياسية والمواطنين في البلدين لقرار الرئيس عمر البشر بشأن إلغاء حظر دخول المنتجات المصرية للسودان وإنزاله إلى أرض الواقع في إطار التعاون وبناء المصالح المشتركة.
وثمن جابر دور الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية عمر البشير على ما توصلا إليه من قرارات في فترة وجيزة تمثل إشارة إنسانية وتعبر عن طموح شعوب الإقليم.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكا وطنيا كبيرا وتواصلا مشتركا بين القوى السياسية في السودان ونظيرتها في مصر بهدف إعلاء شأن العلاقة الوطيدة بين الخرطوم والقاهرة والعمل بقوة لتشبيك المفاهيم الراسخة والتاريخية.
سونا.