مصر: الميثاق الإعلامي مع السودان جاء لضبط الأقلام المتفلتة

الميثاق سيعمل على تسليط الضوء على المواقف الإيجابية
قال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان، حسام عيسى، إن الميثاق الإعلامي بين السودان ومصر جاء لضبط الأقلام المتفلتة من الإعلاميين في البلدين، الذين يسعون للنيل من وحدة شعب وادي النيل ومن المصير المشترك للعلاقات والتعاون البناء.
وأكد في تصريح، لوكالة السودان الرسمية للأنباء، يوم الجمعة، أن الميثاق سيسهم في تسليط الضوء على المواقف الإيجابية في البلدين.
واعتبر توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال مباحثات الرئيسين، عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي، دافعاً قوياً لمسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخطوة متقدمة لبناء شراكة قوية وراسخة.
وأشار إلى تغطية الاتفاقات لمجالات التجارة والزراعة والصحة والتعليم العالي والنقل والشباب والرياضة، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الدبلوماسية والفنية.
وأوضح أن من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها تتمثل في مشروع الربط الكهربائي والربط السككي، اللذين يمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للبلدين، مشيراً إلى الإمكانيات والموارد الضخمة التي يزخر بها البلدان في شتى المجالات، مبيناً أن الربط الكهربائي سيبدأ تشغيله التجريبي في ديسمبر من هذا العام ما يعكس قوة الإرادة السياسية لقيادتي البلدين في تدعيم أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار مساعد وزير الخارجية المصري، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين مثل مشروع اللحوم الاستراتيجي بين السودان ومصر، ومشروع الشركة السودانية المصرية للاستصلاح الزراعي.
سونا