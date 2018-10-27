توافق في البرلمان حول تشكيل مفوضية الإنتخابات

أكدت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الوصول إلى توافق كبير مع القوى السياسية حول تشكيل مفوضية الإنتخابات..
متوقعة حدوث توافق حول انتخاب ولاة الولايات.وقال رئيس لجنة الإعداد لمناقشة قانون الإنتخابات أزهري وداعة الله نائب رئيس لجنة العدل والتشريع للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن القانون أجيز في مرحلة السمات العامة فيما تعكف لجنة التشريع والعدل مع القوى السياسية المختلفة للوصول إلى وفاق في مرحلة القراءة الثالثة، مؤكداً أهمية وصول الجميع إلى توافق حول النقاط المختلف حولها، مبيناً أن الخطوات الأولى للجنة مع القوى السياسية تبشر بعمل كبير، كاشفاً عن توصل الجميع إلى إتفاق حول النقاط التي تم طرحها .وتوقع وداعة الله أن ينجح المجلس الوطني في قيادة الجميع إلى وفاق حول الانتخابات.
الانتباهه.