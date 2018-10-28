المؤتمر الوطني: لن نقبل أيّ حديث للمعارضة بشأن فترة انتقالية

مطالبات بفترة انتقالية خلال المشاورات التي أجرتها الوساطة الإفريقية
علمت (السوداني) أن قادة الحركات المسلحة طالبت بفترة انتقالية خلال المشاورات التي أجرتها الوساطة الإفريقية معهم مؤخراً، في وقت أوصد فيه حزب المؤتمر الوطني الباب أمام أي حديث عن فترة انتقالية.
وأكد الأمين السياسي للوطني د. عمر باسان في تصريح لـ(السوداني) التزام حزبه الصارم بعدم العودة بالبلاد لمراحل الحكم الانتقالي وعدم رهن مصيرها للمجهول أو لأي جهة أخرى لم تحسم خياراتها وتُقبِل على الحوار السياسي بجدية كاملة أو لارتهانها بمواقف تاريخية تؤخر ولا تقدم.
وقال إن الموعد المحدد للانتخابات المقبلة في 2020م، حق دستوري للسودانيين وصاحب الكلمة فيها هو الشعب السوداني، وليس أي جهة دولية أو أي أطراف متفاوضة على طاولة الوساطة.
وأشار إلى تسلم رئيس الآلية الإفريقية ثابو إمبيكي لرؤية كاملة حول العملية التفاوضية، وأضاف: “رئيس الجمهورية التقى ثابو إمبيكي وأكد له منح قادة الحركات والأحزاب بالخارج كافة الضمانات بما فيها أمنهم وسلامتهم للعودة إلى الخرطوم إن شاءوا للمشاركة في إعداد الدستور وتهيئة البيئة الداخلية للانتخابات المقبلة من خلال قانون الانتخابات ثم العودة بسلام إلى حيث أرادوا لحين اكتمال العملية التفاوضية”.
صحيفة السوداني.