رئيس القضاء يتفقد سير العمل بالمحاكم

قام مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء اليوم بزيارات تفقدية لمجمعات محاكم جنايات الكلاكلة ومجمع المحكمة المدنية والشرعية وتسجيلات الأراضي بالكلاكلة.
واطلع رئيس القضاء على إجراءات التقاضي بالمحاكم وتسجيلات الأراضي والشرطة القضائية والموظفين واستمع لشكاوى المواطنين، موجهاً بضرورة سرعة البت في القضايا ذات الطبيعة المستعجلة وتجويد الأداء القضائي.
وأمن على ضرورة تهيئة بيئة العمل وتوفير كل المعينات اللازمة، داعياً القضاة والموظفين لتجويد العمل وتقديم الخدمات للمواطنين تحقيقاً للعدالة وسيادة حكم القانون.
ورافق رئيس القضاة خلال جولته الأمين العام لشؤون القضاة و رئيس الجهاز القضائي الخرطوم والرئيس العام لإدارة المحاكم والمسجل العام للأراضي.
سونا.