فتح برنامج الكشاف على قناة سودانية 24 ملف الحكومة الجديدة التي وضع على هرم رئاستها رئيس الوزراء القومي ووزير المالية معتز موسى
وذلك بعد مرور أربعين يوماً منذ تكليفها بعد إجراءات أشبه بالولادة القيصرية من حيث الدمج وإلغاء بعض الوزرات .حيث قدم تقييماً للإنجازات التي تحققت وملامح الفترة القادمة عبر عدد من المراقبين .
واستنطق البرنامج الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة (السوداني)استنطق عدداً من السياسيين والدستوريين في الحكومات السابقة والإعلاميين والأكاديميين من مختلف الاتجاهات السياسية أبرزهم الدكتور المتعافي وزير الزراعة الأسبق وممتاز موسى وزير الحكم المحلي و الكاتب الصحفي عثمان ميرغني رئيس صحيفة التيار وإبراهيم الأمين من حزب المؤتمر السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: بعد ولادتها القيصرية .. (أمل) معتز موسى رئيس الوزراء تحت الكشاف بعد إكمالها الأربعين