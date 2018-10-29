نائب الوطني دياب : رفع الحصانة عني تهديد ورسالة للنواب لعدم إثارة قضايا الفساد

اعتبر عضو البرلمان، ممثل الدائرة “13” كرري الثورة الغربية بأم درمان، عن حزب المؤتمر الوطني، عمر عبد الله دياب رفع الحصانة الدستورية عنه، رسالة لبقية النواب بعدم التحدث عن قضايا الفساد،
فضلاً عن تهديد له لعدم المواصلة في هذا الاتجاه، متهماً جهة – لم يسمها- بتحريك “4” بلاغات في مواجهته في وقت واحد، رغم أن بعضها بلاغات محفوظة. وأعرب عن استغرابه من رفع الحصانة عنه في هذا التوقيت بعد مرور عام على الطلب.
وأعلن دياب في حوار مع “الصيحة” ـ يُنشر بالداخل، جاهزيته للذهاب لنيابة الصحافة والمطبوعات حول البلاغ المدون ضده من الإدارة العامة للحج والعمرة الذي تم بموجبه رفع الحصانه عنه، قاطعاً بأنه سيرفض التحري في البلاغ لدخول الحراسة، وقال: “في أي بلاغ إذا رفض المتهم التحري سيتم إدخاله الحراسة، لذلك سأرفض التحري لدخول الحراسة للبقاء فيها أي فترة كانت، حتى يعلم بقية النواب أن زميلهم دخل بالحراسة في قضية عامة”، وأوضح دياب أنه علم بقرار رفع الحصانة عنه عن طريق الصدفة، ونوه إلى أن البرلمان لم يبلغه بالقرار رسمياً حتى تاريخه.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة