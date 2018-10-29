اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 29 أكتوبر 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 49.50جنيه
الريال السعودي : 13.20جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 55.93جنيه
الدرهم الإماراتي : 13.56جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 13.57 جنيه
الجنيه الإسترليني : 63.36جنيه
الجنيه المصري : 2.77جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم