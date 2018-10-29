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سياسية

2018/10/29

2018/10/29


رئيس الوزراء يُخصص يوماً كل شهر للقطاع الخاص



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موسى: سعدت بالجلوس إلى كوكبة من الشباب رواد الأعمال

قرر رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى عبدالله، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تخصيص يوم من كل شهر للقطاع الخاص لحلحلة كافة المعوقات التي تواجهه، وأضاف “أجدد فخر الدولة والقيادة بدور ومجاهدات القطاع الخاص”.

وقال رئيس الوزراء- في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “سعدت ظهر الأحد بالجلوس إلى كوكبة من الشباب رواد الأعمال واستمعت إلى نقاش رفيع حول تحديات الأعمال والتوظيف والسياسات والإنتاج.

وتابع “قررت تخصيص يوم عمل كامل كل شهر للقطاع الخاص، التقي وأناقش فيه كل مستوياته وحلحلة تحدياته بشكل مستدام”.

شبكة الشروق

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