تشريعي بولاية الخرطوم يتعهد بمراجعة أسعار الخدمة العلاجية بالمستشفيات

عهد رئيس لجنة خدمات البيئة والصحة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم بالإنابة “وانس عبد الرحمن” بمراجعة أسعار الخدمة العلاجية بالمستشفيات
لتكون مناسبة للمواطن ولإدارة المستشفى والعمل على إصلاح البيئة الخارجية للمستشفيات، التي قال إنها بدورها تنعكس على البيئة الداخلية للمستشفى والمرضى .وأكد “وانس” خلال جولة تفقدية لأعضاء لجنة خدمات البيئة والصحة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم بمعية معتمد محلية أم درمان “مجدي عبد العزيز” ومدير الطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. “يوسف تبن”، ومدير إدارة المستشفيات د. “محمد إبراهيم” لمستشفى الولادة أم درمان ( الدايات ) ومستشفى الصداقة الصيني بمحلية أم درمان أمس، اهتمام المجلس بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن. وتعهد “وانس” بتذليل كافة المشاكل من حيث التخلص السليم للنفايات الطبية، مشيدا بأداء المستشفيات في تقديم خدماتها العلاجية والتشخيصية للمواطن بالجودة العالية. وكشف مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالوزارة د. “يوسف تبن” عن سعى الوزارة لتوفير وتوسيع الخدمات العلاجية والتشخيصية وتوفيرها للمواطن بالقرب من سكنه، والعمل على استبقاء الكوادر وتوفير فرص التدريب لينعم المواطن بأفضل الخدمات الصحية.
المجهر السياسي.