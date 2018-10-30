السفير الألماني: نحن مع تعديل خارطة الطريق الأفريقية

قال السفير الألماني بالخرطوم، يوليريخ كلوكنر، إن بلاده مع موقف الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي،
المتعلق بإجراء تعديلات على خارطة الطريق الأفريقية المعنية بتحقيق السلام في السودان حتى تصبح أكثر مواكبة للتطورات التي حدثت خلال الفترة السابقة، قائلاً إن بلاده ترفض التدخل أو تقديم رأي حول الانتخابات السودانية لجهة أنها شأن داخلي.
وقال في تصريح بحسب صحيفة الأخبار لدى لقائه تحالف “قوى المستقبل” بمقر إقامته بالخرطوم إنه التقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو في أديس أبابا وهو يرفض أي حوار أو سلام لا يأتي من رؤية أهل “المنطقتين”، مضيفاً “بالتالي هو متمسك بموقفه بضرورة عقد لقاءات ومؤتمرات على مستوى القاعدة في المنطقتين ورفع توصياتها تلك للأخذ بها في المفاوضات القادمة”.
وقال كلوكنر، إن سبب تأخير عملية السلام هو الانقسام الذي حدث في الحركة الشعبية، بجانب تغيير “نداء السودان” لمواقفه بعد الاتفاق عليها مع الوسطاء.
الخرطوم (كوش نيوز)