قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنها لا تمتلك صلاحيات لضبط الأسواق، وإنها معنية بالتجارة الخارجية، وأشارت إلى أن تنظيم الأسواق مهمة ولائية بحسب الدستور.
وقال وزير الصناعة، موسى كرامة، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس، إن غياب الدولة أحدث فوضى في الأسعار، وأضاف: “نحتاج إلى ضبطها”.
وفي سياق آخر، أعلن كرامة عن إجراء مسوحات للمصانع المُتوقِّفة عن العمل، وقال إن الوزارة وجدت أسباباً مُختلفة للتوقف أبرزها متعلقة بالبنوك أو مشكلات أسرية.
وأعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة دخول المنتجات المصرية للبلاد، تتكون من الجمارك والمواصفات والتجارة، منوهاً إلى أن البلاد تحتاج إليها، ومستفيدة منها تجارياً.
وكشف أن الشاحنات – البرادات – المصرية التي تدخل البلاد محملة بالفواكه المصرية بقيمة حوالي (30 – 40) مليون دولار. وبالمقابل تلك الشاحنات عند تفريغها تحمل معها فواكه سودانية مختلفة منها الموز بقيمة تزيد عن (160) مليون دولار، مشيراً إلى أن القلق يتمثل في المواصفات لأن إجراءاتها فنية.
صحيفة السوداني.