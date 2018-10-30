مُحمّد عبد الجليل: لهذا السّبب (…) انسحبت من برنامج (أغاني وأغاني)

قال الفنان الشاب مُحمّد عبد الجليل، إنّ انسحابه من برنامج (أغاني وأغاني) قبيل عامين من الآن كَانَ بسبب تركيزه الشّديد مع إنتاج الأغنيات الخَاصّة..
وسعيه الدائم للابتعاد عن ترديد الأغنيات المَسموعة وهو الأمر الذي لن يُوفِّره له البرنامج، وأضَافَ مُحمّد أنّه يَحترم جداً البرنامج وقناة النيل الأزرق ممثلةً في مديرها العام حسن فضل المولى ومدير برامجها عمار شيلا، باعثاً لهم بتحاياه وتقديره وشكره على اختياره. وتجدر الإشارة الى أنّ عبد الجليل كشف مُلابسات الموضوع خلال حفله الجماهيري الأخير الذي شَهِدَه فندق القراند هوليداي فيلا ضمن سلسلة (ليالي البروف).
صحيفة السوداني.