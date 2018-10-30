“الكارب” : ترتيبات لإنشاء مستشفى عيون روسي وتوطين العلاج

أكدت وزيرة الدولة بالصحة الفريق د.”سعاد الكارب” حاجة البلاد لتوطين علاج العيون بالداخل..
وأكدت إمكانية إنشاء مستشفى عيون مع جمهورية روسيا وذلك للتقدم الكبير لهم في هذا المجال، بالإضافة إلى توطين الصناعات الدوائية في مجالات صناعة الأمصال والأنسولين والمحقونات والمحاليل الوردية بالإضافة إلى صناعة المعدات الطبية للمستشفيات، باعتبار أن الروس متقدمون في مجال علاج وجراحة العيون.
وبحثت الوزيرة بمكتبها ظهر أمس مع وفد البرلمان الروسي (الدومة) الذي يزور البلاد هذه الأيام سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الصحية المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تدريب الكوادر والموارد البشرية، وأمن الجانبان على أهمية توقيع مذكرة تفاهم للعمل المشترك في المجالات الصحية التي تم طرحها خلال الاجتماع، مثمنة العلاقات المتطورة بين البلدين في العديد من المجالات.
من جانبه، ثمن رئيس الوفد الروسي “رسول باتشيف” عضو البرلمان الروسي، التطور الذي شهده السودان في المجال الطبي ، مشيراً إلى أن المؤشرات الصحية تشير إلى تقدم كبير في مجال خفض وفيات الأطفال وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والأطباء ، موضحاً أن النظام الصحي يتطلب الدعم المالي للاستمرارية والتطور، مؤكداً استعداد الجانب الروسي للتعاون في العديد من المجالات الصحية عبر توقيع اتفاقية مشتركة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تصب في مصلحة البلدين، وقدم رئيس الوفد الدعوة للوزيرة لزيارة روسيا والوقوف على التقدم المحرز في المجالات الصحية والطبية لنقل التجارب والخبرات.
صحيفة المجهر السياسي.