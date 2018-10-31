جهاز الأمن يُطلق سراح أحد الموقوفين في قضايا الفساد

مخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس
أطلقت السلطات الأمنية سراح مدير “شركة الرازي” الذي كان بطرفهم موقوفاً على ذمة قضايا فساد يواجه فيها اتهامات مع مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق، أمام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، بمخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس باستيراد “2400” طن من مادة “بولي ألمونيوم كلوريد” تستخدم لتنقية مياه الشرب اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وكانت محكمة الفساد التي يرأسها القاضي فهمي عبد الله في وقت سابق، قد وردتها إفادة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تفيد بأن المتهم لا زال موجوداً بطرفهم ولديه إجراءات لم تكتمل بعد، وسبق أن خاطبت المحكمة شركة الرازي الخاصة لانتداب مفوض يمثل الشركة التي يواجه مديرها الاتهام بعد أن أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر إفادة مكتوبة ومختومة سُلمت من إدارة الجهاز لضامنه بأن المتهم الثاني مدير شركة الرازي الخاصة موقوف على ذمه قضايا فساد.
وكان قاضي المحكمة في وقت سابق، قد أصدر أمراً بالقبض على المتهم الثاني لتغيّبه عن الجلسات، إلا أن ضامنه ذكر للمحكمة أن المتهم معتقل من قِبل جهاز الأمن.
الخرطوم: ياسمين نورالدين
صحيفة الصيحة.