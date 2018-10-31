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سياسية

2018/10/31

2018/10/31


الهند تدعو السودان للمشاركة في تمرين عسكري عالمي



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الملحق العسكري الهندي بالخرطوم يسلم دعوة بلاده إلى رئيس الأركان السوداني

وجهت الهند دعوة إلى السودان للمشاركة في التمرين الميداني العالمي الذي تستعد القوات المسلحة الهندية لتنظيمه باشتراك جيوش أكثر من 15 دولة خلال شهري “فبراير/ مارس” من العام المقبل.

وسلم الملحق العسكري الهندي لدى الخرطوم نيشانت نير دعوة بلاده إلى رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، خلال لقائهما أمس الإثنين.

وأشاد رئيس الأركان، خلال اللقاء، بعلاقات بلاده الثنائية مع الهند، وقال إنها عميقة ومتينة وممتدة عبر التاريخ، مؤكدا أنها تمضي في تطور مطرد.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

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