وقعت فتاة سودانية في شر أعمالها عندما تعرضت لخدعة كبيرة من شاب استدرجها في إحدى الكافتيريات وطلب لها حلويات (اثنين نوتيلا) وبعد أن تناول معها الحلوى تركها ليهرب عن دفع الحساب لتتورط هي مع أصحاب الكافتيريا.
الفتاة التي (شربت المقلب ) بواسطة الشاب كانت قد خدعت قبله عدداً من الشباب مستقلة جمالها ورقتها لتناول العشاء في مكان فاخر مع أحد الشباب ثم تقوم بتحويل رصيد مجاني من شاب ثاني بنفس الطريقة لتفكر بعد ذلك في التحلية بخدعة شاب ثالث وهو الذي تناول معها الحلوى ويخدعها ويهرب بعد أن ترك تلفونه معها لقضاء بعض الأغراض لتكتشف بعد ذلك بأن التلفون كان مجرد (جراب فارغ) .
القصة السابقة كانت محتوى الفيديو الكوميدي الذي انتجه الكوميدي برهومي في حلقاته المسماة (ناس الضحكة) على يوتيوب ويعتبر الفيديو من الأعمال الكوميدية الجديدة التي عاد بها الممثل لمعانقة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: فتاة سودانية تستغل جمالها ورقتها في خداع الشباب تقع في شر أعمالها