مباحث أمدرمان تلقي القبض على أجنبي نهب (40) ألف دولار

تمكنت مباحث فرعية أمدرمان من القبض على أحد المتهمين (أجنبي الجنسية) نهب مبلغ (40) ألف دولار تخص أحد أبناء جلدته بشقة بمنطقة المهندسين بأمدرمان.
وتفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أنه فور ورود بلاغ من الشاكي أجنبي الجنسية يفيد بأن مجهولاً ملثماً يحمل سكيناً قد تمكن من دخول شقته بالمهندسين وهدد زوجته وسرق مبلغ (40 ألف دولار + 25 ألف جنيه سوداني) تم تشكيل تيم من فرعية المباحث لمتابعة البلاغ تحت إشراف المقدم شرطة مصطفى مكاوي رئيس فرعية مباحث أمدرمان حيث أفادت المعلومات والمصادر على متهم أجنبي الجنسية كان يسكن جوار الشاكي ولديه معرفة أسرية به، وتم تأكيد المعلومات وتحديد المنزل بإسكان الثورة 75 بأمدرمان وبتفتيش المنزل تم العثور على مبلغ (17,900) دولار مخبأة داخل حفرة بالمنزل وضبط مبلغ 10 آلاف سوداني وثلاجة ودولاب ومكيف هواء اتضح أنها مدونة بشأنها بلاغات تحت المادة 174 من القانون الجنائي وبالتحري الدقيق أقر بالتهم المنسوبة إليه كما أرشد عن متهمين آخرين وضع بحوزتهم مبالغ من المال المسروق، وتم تسجيل اعتراف قضائي للمتهم توطئة لتقديمه للعدالة.
وأكد اللواء خالد مهدي مدير دائرة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم قدرة دائرته عبر الأفرع الميدانية بمختلف المحليات وإدارة مكافحة سرقة السيارات على كشف معظم الجرائم الواقعة ضد النفس والمال والممتلكات تحقيقاً للطمأنينة العامة، مشيداً بالجهد الكبير لدائرة المباحث بفروعها المختلفة في أنحاء العاصمة، مؤكداً مواصلة إدارته للعمل على كشف العديد من البلاغات والجرائم.
السوداني.