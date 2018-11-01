أكثر من (500) مليون دولار حجم الشيكات غير المستردة

انتقد المراجع تكرار الظاهرة
قال المراجع العام الطاهر عبد القيوم، إن حجم الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي بلغ (2.4) مليار جنيه بنسبة 10% من متحصلات الضرائب للعام 2017م، فيما بلغ حجم الشيكات غير المستردة (536,6) مليون دولار و(1.9) مليون يورو و(4.4) مليون ريال سعودي، و(1.5) مليون درهم إماراتي و(0,5) مليون دينار كويتي.
وأعلن المراجع عن ارتفاع حجم الشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك، وأكد أن جملة المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة للعام 2017م بالجمارك والضرائب بلغت 2,419 مليون جنيه وعزا الأمر لعدم إحالة الشيكات المرتدة للنيابة وسداد القيمة المضافة بشيكات غير معتمدة. وانتقد المراجع تكرار الظاهرة بالإدارتين.