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سياسية

2018/11/01

2018/11/01


كبر يشيد بدور البرلمانيين الشباب في البلاد


كبر - عثمان كبر

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أشاد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر بالدور الذي تضطلع به الهيئة القومية للبرلمانيين الشباب في تعزيز مسيرة البلاد السياسية ودعم مسيرة السلام الاجتماعي والتنموي .

واطلع كبر خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم بالمكتب التنفيذي للهيئة، على المشاريع التي تتبناها الهيئة لدعم الروح التي تشهدها الساحة السياسية في مجال السلام والوفاق الوطني .

واكد رئيس الهيئة حسب الله صالح حسب الله في تصريح صحفي أن الهيئة والتي تضم 37 حزبا سياسياً وحركة واعضاء مستقلين تعمل في انسجام وتوافق وتناغم تام من اجل مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات ابنائه .

من جانبه اشار ابراهيم ادريس الى جهود الهيئة واسهاماتها في مختلف القضايا الوطنية ومن بينها السعي لإحداث توافق تام على قانون الانتخابات والتمهيد لإعداد الدستور الدائم للبلاد .

سونا.

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