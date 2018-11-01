أبوقردة يطالب بتوسيع مواعين التدريب المهني

أبوقردة: توصيات الحوار الوطني ركزت على التدريب المهني وتغيير المفاهيم حوله
طالب وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بحر إدريس أبوقردة، بضرورة توسيع مواعين التدريب المهني، وربطه مفاهيمياً ومنهجياً بالمركز والولايات، مذكراً بأن توصيات الحوار الوطني دعت للتركيز على التدريب المهني، وضرورة تغيير المفاهيم حوله.
ودعا أبوقردة لدى زيارته، الخميس، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، الدولة إلى تغيير نظرتها نحو التدريب المهني قبل النظرة الاجتماعية.
وأضاف، يجب أولاً أن تكون لدينا رؤية شاملة ومحكمة وأن نستثمر الأجواء الصالحة اليوم في الدولة، ببث روح الأمل، ومكافحة الفساد، واستصحاب الرؤية المستقبلية الكونية في علاقة التعليم بسوق العمل. وكرر أبوقردة دعوته إلى التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وقال إنه لأول مرة منذ 2016 تتوافر ميزانية شاملة، وتقرير شامل يناقش قضايا الدولة الكلية، مضيفاً أن العمل العام ليس (حيكورة) لأحد.
ودعا المسؤولين لتكثيف الزيارات والمتابعة الميدانية لمراكز التدريب المهني وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشيراً لأهمية توسيع الشراكات داخلياً وخارجياً وفق رؤية واضحة.
من جهته، دعا وكيل الوزارة صديق بشير محمد عباس، إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع ومفاهيمه نحو التدريب المهني وضرورة تنسيق مخرجات التعليم مع مطلوبات سوق العمل.
شبكة الشروق