كبر يؤكد تذليل العقبات التي تعترض الشركات الأجنبية

أكد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، يوم الخميس، حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الشركات الأجنبية..
و التي ترغب في العمل في مجال التنمية بالبلاد.
وأكد كبر خلال لقائه بالقصر الرئاسي، مدير شركة “كليوة” المتخصصة في مجال البنى التحتية بجمهورية جنوب أفريقيا، أنطوني شامروك، أكد استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات للشركة، بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها بالبلاد تحقيقاً للمصالح المشتركة.
واطلع نائب الرئيس على المجالات التي تعمل فيها الشركة وخططها وبرامجها في مجال التنمية بالسودان.
وقال انطوني شامروك في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث التعاون مع الشركة في مشروعات كهرباء البحر الأحمر ومياه بورتسودان والسكة الحديد، مشيراً إلى أنه التقى كافة المسؤولين عن تلك المشروعات.
وأكد مدير شركة “كليوة” أن التعاون بين الحكومة والشركة في تنفيذ تلك المشروعات، سيفضي إلى نتائج إيجابية تصب في تعزيز التنمية بالسودان.
شبكة الشروق