رئيس مجلس الوزراء السوداني يشيد بميثاق الشرف الصحفي

اشاد الأستاذ معتز موسي رئيس مجلس الوزراء القومي بميثاق الشرف الصحفي الذي تم التوقيع عليه بالبرلمان يوم الخميس.
ودعا خلال مخاطبته الاحتفال بالتوقيع الجميع إلى احترام بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ما دفع الجميع للتوافق هو حدوث بعض التقاطعات بين جهاز الامن والمخابرات الوطني الذي يقوم بواجبه الذي كلف به قانونا ودستورا لحماية امن واستقرار البلد وبين الصحافة التي ترى بأن الواجب الاخلاقي تجاه المجتمع يحتم عليها أن تنشر له وتخبره وتضيء له الطريق، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف الصحفي يضبط هذه التقاطعات لتكون حميدة وإيجابية ومنتجة وفعالة ومستديمة ويستطيع الجميع أن يقوموا بواجبهم دون أن يكون خصما على واجبات الآخر .
ووصف رئيس الوزراء ميثاق الشرف الصحفي بأنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تعافيا و توافقا وطنيا يدفع بالبلاد نحو الأمام .
ودعا رئيس الوزراء القائمين على امر الصحف بضرورة حسم أمرهم في هل الصحافة تجارة ام هي صناعة ام هي عمل خيري ام هي مزيج من كل هذا؟ مبينا أن اهمية هذا الأمر يأتي في أن يتساءل أي شخص إلى اي مدى هو مطمئن إلى سلامة الوضع الصحفي وأن يقول ما يقول بحرية تامة بعيدا عن أي هواجس أو ضغوط.
وطمأن أصحاب الصحف والناشرين بأن هاجس السلطة وغيرها من الهواجس المتعلقة بالدولة بأن الميثاق حسم تلك الأمور، إلا أنه قال ” لكن هناك واقع اقتصادي وواقع سياسات وواقع تجاري ضاغط من حيث استدامة هذه الصناعة لذلك يجب على الصحف أن تقوم على أسس تستطيع بها أن تستديم وضعها وأن لا يكون رأيها في محل اشتباه وأن لا يعبر عن أي شيء غير الحرية وسلامة الوجدان في التعبير.
واشار معتز إلى أن ذلك من أقل الحقوق التي يُنادى بها من جانب أصحاب الصحف ، واضاف قائلا ” إن كانت هنالك ثمة جوانب كثيرة فيجب أن نطمئن إلى أن كل ما تكتبه الصحف هو يكتب نابعا من الضمير فقط، نحن الضمير ما داخلين فيهو، لانو كلو زول حر لكن لا يكون تعبيرا عن أي ضغط من أي شيء أو من اي جهة كانت”، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتم بالتفتيش ولا يتم بالمحاكم ولا بالاشتباه بل هو عمل يتعلق بالوطنية والوجدان والضمير السليم، وعلى الصحافة أن تعبر للشعب السوداني بأنها لا تخضع لأي ضغط من أي جهة كانت، بل هي تعبر عن الحرية بمضامينها.
لخرطوم 1-11-2018م (سونا)