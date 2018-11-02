معتز يوكد التزام الحكومة وعزمها على استئصال الفقر وازلة ملامحه

أكد الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني التزام الحكومة القاطع ودعمها لمشاريع وبرامج مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر
معلنا رعايته لبرامجها وخططها من اجل تحقيق اهدافها واستئصال الفقر وازالة ملامحه من المجتمع السوداني وذلك عبر العمل المشترك مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية مؤكدا اهمية التدخل للنهوض بالفقراء والمساكين الى الطبقة الوسطى .
وتعهد معتز لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للحد من الفقر الذي نظمتة مفوضية الامان الاجتماعي وخفض الفقر تحت شعار (معا نحو أمان اجتماعي وتنمية مستدامة ) ، وعد بتوفير الحكومة للتعليم الجيد والخدمات الصحية للفقراء مشيرا الي مشاريع الدولة التي تعمل علي الحد من الفقر ومعالجة الظاهرة وتحقيق النمو الاقتصادي والشمول في التعليم لاستئصال الفقر مبينا ان الحكومة خطت خطوات مبشرة في الحد من الفقر وان جهود مفوضية الامان الاجتماعي وخفض الفقر إستكمال لمجهودات الحكومة وتحقيق الامان الاجتماعي الشامل وتوسيع مواعين العمل وتنسيق جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة .
وقال إن موجهات موازنة 2019م والبرنامج الاقتصادي يعول علي مكافحة الفقر ، سعر الصرف وحسن ادارة الموارد مؤكدا سعية لوضع السياسات المحفزة والادارة الرشيدة ومحاربة الفساد واقامة العدل ورفع الكفاءة في الاقتصاد العام وتبني الخطط العميقة للقضاء علي الفقر واستئصالة من جذوره في السودان . فى ختام الاحتفال تم توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر وبنك الاسرة لحاضنات الأعمال لمكافحة الفقر .
كوش نيوز