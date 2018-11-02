السودان: الدعم السريع تتمكن من ضبط عربات وأسلحة

تمكنت قوات الدعم السريع – متحرك أسود الحق؛ والذي يتمركز بين ولايات شمال كردفان وغرب كردفان وشمال دارفور
من ضبط عدد من العربات غير المقننة والأسلحة والذخائر؛ بجانب ٥٣ موترا غير مقنن وخمسة آلاف كدمول تمت إبادتها .
وأبان العقيد د. مرتضى عثمان ابو القاسم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقرها بالخرطوم – إن متحرك أسود الحق ينتشر في محاور مجرور، جبرونا، الحمرة، المزروب وضواحي سودري، مشيرا الى أن قوات الدعم السريع استطاعت فض نزاع بين طرفين كادا أن يقتتلا في منطقة ام بادر، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع استطاعت القبض على أحد عشر من المطلوبين للشرطة، كما أعادت عددا من المواشي المسروقة وتوقيف المتهمين .
وجدد العقيد دكتور مرتضى عثمان التزام قوات الدعم السريع ببسط هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع أنحاء البلاد صونا لاستقرارها.
الخرطوم 2-11-2018(سونا)