وزير المالية بولاية البحر الاحمر يحذر من خطورة تمدد الإلحاد وسط الطلاب

حذر وزيرالمالية بولاية البحر الاحمر جعفر عبد المجيد لدى مخاطبته اللقاء الخاص لقطاع طلاب المؤتمرالوطني بولاية البحر الاحمر
مساء أمس من خطورة تمدد موجة الإلحاد التي أطلت برأسها في أوساط الطلاب بالجامعات والتي أصبحت من أحد المهددات الفكرية التي تؤرق مضاجع المجتمع، وطالب عبدالمجيد الطلاب بالتسلح بسلاح الفكر وإحياء روح التسامح والتدين بغرض التصدي للملحدين الذين يسعون لتشويه صورة الإسلام بنشر الافكار الشاذة والعمل على هدم القيم الفاضلة .
من جانبه شدد أمين قطاع طلاب المؤتمر الوطني بولاية البحرالاحمر عبد الحي أحمد حاكم على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية بغرض تحصين الطلاب وذكر بأن ذلك لا يتم إلا بتفعيل البرامج الروحية والتزكوية التي تسمو بسلوك الطلاب ، والعمل على خلق قيادات طلابية نوعية تعي دورها الرسالي وتابع حاكم طلابنا على قدرالمسئوليه وأهلاً للتحدي.
بورتسودان – محمد عثمان الرضي
صحيفة الجريدة