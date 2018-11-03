برلماني يطالب باعادة النظر في المؤسسات الحكومية التي بيعت للخصخصة

طالب النائب البرلماني بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم عبد الرحمن مسيك بتكوين لجنة عليا لإعادة النظر في المؤسسات الحكومية التي تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة
على خلفية كشف مدير الأمن الاقتصادي السابق اللواء عبد الباسط عبد الهادي عن تجاوزات في عدد من المؤسسات الحكومية التي تمت خصخصتها ، وقال مسيك:” لابد من اعادة النظر في عمليات البيع التي تمت واذا كان هذا البيع باطلا فما بني على باطل فهو باطل” و(تابع) هذه قاعدة شرعية موجودة في القانون السوداني وكشف عن بيع 5 مشاتل منها مشاتل تابعة لجامعة الخرطوم ومشتل أقيم فيه مصرف الساحل والصحراء.
الخرطوم سعاد الخضر
صحيفة الجريدة