نظامي يطلق النار عشوائياً ويقتل سيدة ويصيب (6) آخرين بسوق الفاو

أنهى نظامي حياة سيدة “بائعة شاي” تُدعى “سعدية” بطلق ناري وأصاب “6” آخرين إثر إطلاقه النار عليهم عشوائياً بسوق الفاو بولاية القضارف.
وأوضح مدير شرطة ولاية القضارف اللواء عادل جمال بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن الجاني لديه مشكلة شخصية مع السيدة “بائعة الشاي”، وقال إن الجاني وصل من الخرطوم في ذات يوم الحادثة يحمل إذناً من الجهة النظامية التي يتبع لها، وأشار إلى أنه أطلق ذخيرة عشوائية بعد خلاف مع “بائعة الشاي”، وأرداها قتيلة في الحال، وأصاب “6” آخرين كانوا موجودين بالمكان، وقال إن أحدهم حالته خطرة، مؤكداً نقل جميع المصابين إلى مستشفى ود مدني بولاية الجزيرة.
وأكد مدير لشرطة الولاية القبض على الجاني وفتح بلاغ ضده تحت إشراف شرطة محلية الفاو.
الخرطوم (كوش نيوز)