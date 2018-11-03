البشير يطلع رئيسي الغابون وأنغولا على “سلام بانغي”

نقل وزير الخارجية، د. الدرديري محمد أحمد، يوم الجمعة، رسالتين من رئيس الجمهورية للرئيس الغابوني، علي بونقو،
والكونغولي، دنيس ساسو نقيسو، تتعلقان بالجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية في إطار المبادرة الأفريقية لتحقيق السلام والمصالحة بجمهورية أفريقيا الوسطى.
والتقى الوزير في ليبرفيل العاصمة الغابونية، برئيس الوزراء الغابوني، إيمانويل إيسوزي، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية للرئيس علي بونقو، قبل أن يلتقي بالرئيس الكونغولي، دنيس ساسو نقيسو، في مقر إقامته بمدينة أويو الكونغولية.
وقدم وزير الخارجية شرحاً لرئيسي البلدين عن المباحثات التحضيرية التي أجرتها الخرطوم مع أطراف المعارضة الأفروأوسطية التي وافقت على الانخراط في مباحثات السلام، وأفادهما بأن اللقاء خرج بمؤشرات إيجابية.
كما أطلعهما على أن السودان قد تباحث مع الاتحاد الأفريقي وبعض الزعماء الأفارقة والشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل المضي قدماً في جهوده لحل الأزمة الأفروأوسطية.
وأشار الوزير إلى أن السودان يستضيف أولى جلسات هذه المباحثات بالخرطوم في ١٥ نوفمبر الجاري.
ونقل الوزير الدعوة للرئيسين لحضور هذه المباحثات التي تنطلق في 15 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن وجودهما الشخصي يؤكد اهتمام القادة الأفارقة بجهود حل الأزمة الأفروأوسطية. وأعلن الرئيس الكونغولي موافقته على حضور مباحثات الخرطوم.
شبكة الشروق