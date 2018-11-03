الولاية الشمالية تستعد لزراعة (120) ألف فدان قمح

أعلنت الولاية الشمالية عن ان التحضيرات تجري لزراعة (120) الف فدان من القمح،
في وقت أكدت فيه أن الإستعدادات للموسم الشتوي تسير بصورة جيدة.
وقال عوض الخير عبد الرحمن وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية لـ(smc) أنه تم تحضير أكثر من (90%) من القمح لزراعته، كاشفاً عن زراعة (50) الف فدان من الفول المصري، مُبيناً أنه تم التأمين علي المشروعات الكبيرة بمحليات (حلفا، دنقلا، ومروي) من خلال صيانة الآليات المُتعطلة وإضافة آليات جديدة وتوفير التقاوي والأسمدة.
وكشف عبد الرحمن عن إستجلاب آليات جديدة وتوزيعها علي المشاريع الزراعية المختلفة بالولاية.
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