وزير الصناعة : (700) ألف طن إنتاج البلاد من السكر

أكد وزير الصناعة والتجارة د. “موسى كرامة” أن إنتاج البلاد من السكر يبلغ حوالي (700) ألف طن،
في وقت كشف فيه أن استهلاك البلاد يزيد عن المليون طن خلال العام. وقال “كرامة” بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية للاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر بحلول العام 2020م، مبيناً أن السودان به مميزات كبيرة لزيادة الإنتاج تمكنه من تغطية السوق المحلي وسوق دول الجوار، مؤكداً أن البلاد مؤهلة للمنافسة عالمياً من خلال جودة السلعة التسويقية.ودعا “كرامة” لزيادة الإنتاج والإنتاجية والاجتهاد بالوصول بالإنتاج المحلي لطاقاته القصوى، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب العمل وفق تناغم حتى يتم تنفيذ الربط المقدر من الإنتاج الكلي لسلعة السكر.
المجهر