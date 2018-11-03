ليبيا تفرج عن ناشط سوداني معتقل منذ 2016

أعلنت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ليل الجمعة، إفراج السلطات الليبية عن المدون والناشط السوداني،
جابر زين، بعد أن كان معتقلاً لدى جهاز المخابرات العامة بطرابلس منذ سبتمبر 2016، وأمرت بترحيله ومغادرته طرابلس إلى السودان.
ويعتبر جابر زين من نشطاء المجتمع المدني والوسط الثقافي في طرابلس، التي انتقل للعيش بها عندما كان في السادسة من عمره.
وقال بيان للجمعية الليبية “تم إطلاق سراح جابر زين، سوداني الجنسية، وأحد سكان طرابلس، من خلال التواصل والعمل والتعاون مع مكتب النائب العام”.
وأشار البيان إلى الجهود التي بذلت مع رئيس مكتب التحقيقات، الصديق الصور، والعاملين معه، والذي قالت إنه أعطى الملف الأهمية اللازمة وجرت متابعة عدد من قضايا الاختفاء القسري مع أهالي الضحايا.
وقالت الجمعية إن تلك الجهود توجت بتحديد مكان الاختفاء القسري لجابر وهو جهاز المخابرات العامة، الذي اعترف بعد عدة مراسلات بوجوده عندهم، وقام بإحالته للنيابة بعد إخفائه لمدة عام وثمانية أشهر، موجهاً له تهماً واهية ترتكز جلها على حجر الرأي وحجر حق التعبير.
وأشارت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان بحسب ما نقلته الشروق – إلى أنه تقرر ترحيل جابر زين خارج ليبيا إلى بلده الأصلي السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)