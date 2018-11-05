المفاجآت تتوالى في تقرير المراجع العام بـضبط (100) وظيفة وهمية

توالت المفاجآت في تقرير المراجع العام الذي قدمه للبرلمان الأسبوع الماضي بوجود (104) وظيفة وهمية بمحلية بحري يتم صرف مرتبات العاملين فيها رغم إحالة بعضهم للمعاش ووفاة بعضهم ونقل البعض الأخر لجهات أخرى .
وقال المراجع العام في التقرير إن مراقبة الصرف في محلية بحري أسفرت عن اكتشاف حالات وفاة وإحالة للمعاش وحالات غياب للعاملين وحالات نقل ما زالت تستخرج مرتباتهم في كل من رئاسة محلية بحري شمال “الحلفايا و السامراب” وبحري شمال “الدروشاب و الكدرو” وبحري المدينة “إدارة تعليم الكدرو” مبيناً وبحسب صحيفة الإنتباهة أن الحالات تبلغ (104) حالة .
الخرطوم (كوش نيوز)