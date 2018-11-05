“سلفا كير” يوجه بمنح السودان قنصلية بمدينة “واو”

كشف مصدر رفيع بحكومة جنوب السودان فضّل حجب اسمه، عن نية الخرطوم بفتح سفارة وقنصلية بمدينة “واو” بجنوب السودان.
وقال المصدر لـ”المجهر” إن الرئيس “سلفا كير” وجه بمنح السودان قطعة أرض بواو، لأجل تطوير التعاون بين الدولتين والعمل المشترك، وكشف المصدر أن جوبا ستقوم بتشييد المبنى.
وقال حاكم ولاية واو “أنجيلو تابان بياجو” إن القيادات في السودان وجنوب السودان يعملون على ضمان تنفيذ اتفاق السلام المنشط.
وأكد “تابان” حرص حكومة مدينة واو بتشييد المبنى لتعزيز العلاقات مع السودان في شتى المجالات.
صحيفة المجهر السياسي.